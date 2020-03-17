Первый случай коронавируса зарегистрирован в Свердловской области

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.
"На данный момент подтвержден лишь один случай заражения. Заболела девушка, которая прилетела из Италии", – заявил Куйвашев.
Он подчеркнул, что сейчас пациентка получает соответствующую квалифицированную помощь от медиков. Контактирующие с ней люди отправлены на карантин.
Губернатор также заверил, что ситуация с коронавирусом в Свердловской области находится под контролем местных властей. По его словам, в больницах региона есть свыше 1,5 тысячи коек и столько же аппаратов ИВЛ, а также более двух тысяч пульсоксиметров.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне заявила, что в России заразились новым типом коронавируса 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.
В Москве ввели ограничения в связи с новыми случаями заражения коронавирусной инфекцией. В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
Государственные учреждения закроют с 21 марта до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Вузам рекомендовано перевести студентов на дистанционное обучение.
Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.
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