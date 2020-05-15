Попова назвала условие нормализации ситуации с коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация в стране нормализуется, когда не будет новых заболевших COVID-19. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 1".

"Ноль", – сказала Попова, отвечая на вопрос, сколько в сутки должно быть выявлено заболевших, чтобы ситуация стала нормальной.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с коронавирусом в России начинает стабилизироваться, однако она добавила, что ослаблять все режимы ограничений пока рано.

До этого главный внештатный инфекционист управделами президента, начальник Центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал об активности коронавируса летом в России.

Специалист отметил, что прогноз учитывает множество сопутствующих факторов – влияние праздничных дней, температурных колебаний воздуха и другие.

Во всем мире, согласно данным ВОЗ, зафиксировано больше 4,2 миллиона случаев, более 294 тысяч человек скончалось. В РФ зарегистрировано 262 843 случая COVID-19.

