Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, однако отменять все меры преждевременно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но вместе с тем сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы об этом уже неоднократно говорили", – заявила Попова в ходе совещания с участием президента России Владимира Путина об открытии медицинских центров Минобороны в субъектах страны.

По словам главы ведомства, впереди еще лето, затем осень, позднее могут быть грипп и микст-инфекция. В России выявлено 262 843 случая COVID-19, вылечились 58 226 человек, скончались 2 418.

Недавно Попова рассказала, что рост числа заболевших COVID-19 в РФ был остановлен.