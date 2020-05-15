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Общество

09:05

Иностранцы обратились в посольство России для выезда из США

общество

Фото: ТАСС/imago/Xinhua/Ting Shen

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США за помощью в выезде в Россию, сообщает "Газета.ру".

Как рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, эти люди просят о содействии, чтобы воссоединиться с семьями. В связи с этим многое еще необходимо будет сделать, подчеркнул он.

Накануне сообщалось, что вывозной борт вылетел в Нью-Йорк, на котором вернется на родину около 300 россиян. В том числе в страну вернутся школьники, которые учились в США по программе обмена.

До этого стало известно, что более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций.

В перевозке пассажиров было задействовано 15 автобусов, которые обязательно проходят дезинфекцию. Кроме того, все прилетевшие россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории воздушной гавани.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.

За два дня более 240 россиян вернулось на родину из Турции

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