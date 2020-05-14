Спецрейс из Нью-Йорка вывезет более 300 россиян

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Вывозной борт вылетел в Нью-Йорк, на котором вернется на родину около 300 россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Вывозной борт за нашими гражданами вылетел в Нью-Йорк, ожидаем, что в Россию на нем вернется свыше 300 соотечественников", – заявила Захарова, подчеркнув, что в страну вернутся в том числе школьники, которые учились в США по программе обмена.

Ранее сообщалось, что более 80 граждан России, которые вернулись в страну рейсом из Шанхая, были доставлены из аэропорта Шереметьево до дома и мест обсерваций.

В перевозке пассажиров было задействовано 15 автобусов, которые обязательно проходят дезинфекцию. Кроме того, все прилетевшие россияне прошли обязательный трехэтапный санитарный контроль на территории воздушной гавани.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. На данный момент функционируют только вывозные рейсы из ряда стран, на которых возвращаются россияне.

