Беговую дорожку Кокорину в "Бутырку" не передавали – ФСИН

Информация о передаче беговой дорожки в следственный изолятор № 2 ("Бутырка") для нападающего "Зенита" Александра Кокорина не соответствует действительности, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил пресс-секретарь столичного УФСИН Сергей Цыганков.
Ранее адвокат спортсмена Андрей Ромашов сказал, что в СИЗО передали аппаратуру для тренажерного зала, однако до адресата она не дошла. Цыганков пояснил, что спортинвентарь от родственников футболиста находится в спортзале изолятора. Его передали в декабре 2018 года.
"Футболисты им пользуются во время занятий. Беговую дорожку в учреждение не передавали", – сказали в УФСИН.
Пресненский суд 8 мая приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 1,5 года колонии каждого. Полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий получили на месяц меньше. Решение обжаловали, но 13 июня Мосгорсуд оставил его без изменений.
Дело футболистов слушалось с 9 апреля почти ежедневно. Подсудимые частично признали вину, извинились за свои действия и выразили желание оплатить материальный ущерб. Хулиганство же они отрицали.
В октябре 2018 года компания в столичном кафе сети "Кофемания" на Большой Никитской устроила драку с посетителями. Ими оказались глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. В тот же день футболисты у гостиницы "Пекин" избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука.
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