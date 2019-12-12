Прощание с Лужковым завершилось в храме Христа Спасителя

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
В храме Христа Спасителя завершилось прощание с Юрием Лужковым. Проститься с бывшим мэром Москвы пришли тысячи людей.
Среди них Владимир Путин и Сергей Собянин. Действующий мэр положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной и дочерям.
Также проститься пришли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр культуры Владимир Мединский, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.
Посол Белоруссии Владимир Семашко зачитал телеграмму с соболезнованиями Александра Лукашенко, в которой говорится о большой роли Лужкова в развитии отношений двух государств.
Перед началом гражданской панихиды по Лужкову была объявлена минута молчания. Отпевание совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. После церемонии прощания экс-мэра похоронят на Новодевичьем кладбище.
В храме Христа Спасителя простились с Лужковым
Юрий Лужков умер 10 декабря в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.
Он родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени Губкина по специальности "инженер-механик".
С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Российской столицей управлял с 1992 по 2010 год, переизберался на должность мэра в 1996, 1999 и 2003 годах. О наиболее знаковых местах в городе, появившихся при Лужкове, можно почитать здесь.
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