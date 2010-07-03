В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Продюсер Бари Алибасов остается в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое, рассказали в справочной службе больницы.

"Состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром 36,8", – передает РИА Новости.

Основатель и руководитель групп "На-На" и "Интеграл" по ошибке выпил жидкость для очистки труб "Крот", которая оказалась на столе. Он перепутал ее с водой.

Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.

Сын Алибасова говорил, что у отца возникли осложнения. Пиар-директор Вадим Горжанкин подтвердил, что Алибасов может потерять способность глотать.

Сын продюсера допускает намеренное отравление отца на студии. Недавно его вывели из медикаментозного сна, но, как отмечает сын, пока отец находится в неадекватном состоянии.

Семья продюсера собирается подать в суд на производителя средства для очистки труб. Эксперты полагают, что оно противоречит нормам ГОСТа. Роспотребнадзор начал проверку.