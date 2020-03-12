Новые случаи коронавируса в Москве выявлены среди летевших одним рейсом с заболевшими

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Москве подтверждено четыре новых случая коронавирусной инфекции. Как уточнили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, трое вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших.
Речь идет о рейсе №DP-804 Бергамо – Москва (01.03.2020). Еще один прилетел рейсом компании Уральские авиалинии U6-3514 Верона – Домодедово (29.02.2020).
Пробы у них взяли при отработке контактов пассажиров. Сейчас три пациента проходят лечение в больничном комплексе в Коммунарке, один – в инфекционной больнице № 2.
Уже установлен круг близких контактов заболевших. Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке, один человек направлен в обсервационный центр, трое остались на домашнем карантине.
Пассажиры рейса находятся под медицинским наблюдением.
В Оперативном штабе напомнили, что всем, кто прибыл рейсом Бергамо – Москва, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь, не выходить на улицу и не посещать медучреждения.
Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 34 человек. Четверо находятся в Москве, один – в Калининграде, еще один – в Краснодарском крае.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек. В Строительном комплексе сформировали оперативный штаб по строительству инфекционного центра.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, инфицированы граждане 115 стран. На материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.
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