портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Известно, что все пациенты имели положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Кроме того, у скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония".

Таким образом, общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве составило 9 722 человека.

За последние сутки в России выявили 27 927 новых случаев коронавируса. В 5 283 из них заболевание протекало без клинических проявлений.

В России выявили 27 927 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве зарегистрировали 6 730 новых случаев заражения COVID-19. На ИВЛ в столичных больницах находятся 493 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. При этом город справляется с инфекцией.

Градоначальник также отметил, что около 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от COVID-19. При этом прививку от коронавируса получили более 6 тысяч человек.