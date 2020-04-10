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Общество

13:10

У нескольких сотрудников МГУ выявили коронавирус

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько сотрудников МГУ имени Ломоносова заразились COVID-19, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях предупреждения распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что зараженные не приходят в университет и ни с кем в учебном заведении не контактировали.

Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал, что российские вузы могут организовать сдачу летней сессии онлайн.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020 до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.

Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.

В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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