В Госдуме подготовили проекты об усилении санкций за нарушения при обороте спирта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев подготовил и направил на заключение в правительство РФ и Верховный суд пакет законопроектов, которые призваны усилить ответственность за нарушение правил продажи алкогольной продукции, следует из публикации парламентария в телеграм-канале.

"Разработал два законопроекта об усилении уголовной и административной ответственности за совершение правонарушений в области правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе если в результате сбыта опасной для жизни и здоровья продукции наступила смерть людей", – написал Матвеев.

В частности, одна из инициатив предполагает ввести наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом 2 миллиона рублей для случаев нелегального производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, повлекших за собой смерть граждан.

Кроме того, согласно другому законопроекту, должностные и юридические лица обяжут выплачивать 150 тысяч и 3 миллиона рублей штрафа соответственно за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Отмечается, что сейчас аналогичные штрафы установлены в размере 15 тысяч рублей для должностных лиц и 300 тысяч – для юридических лиц.

Ранее случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" выявили в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

В результате отравился 101 человек, среди них 31 человек скончался. К настоящему времени Роспотребнадзор изъял из оборота более 71,4 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан.

Кроме того, владельцу бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр" предъявили обвинения о массовом отравлении.

Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр