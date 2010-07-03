Ростуризм объявил о возвращении из Грузии всех организованных российских туристов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Все организованные российские туристы, которые до 8 июля должны были уехать из Грузии, вернулись на родину. Об этом рассказали в Федеральном агентстве по туризму, передает РИА Новости.

С сегодняшнего дня Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Решение принято из-за протестов в республике. Их причиной стал инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он занял кресло главы парламента Грузии.

Это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих использовались слезоточивый газ и водометы.

В Кремле протесты в Тбилиси назвали русофобской провокацией. В Госдуме полагают, что митинги являются отголоском внутриполитической борьбы в стране.

Власти Грузии решили пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", уточнил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Власти Грузии считают оскорбления в адрес Путина на телеканале "Рустави 2" провокацией

7 июля во время передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но отметил, что разделяет позицию телеведущего.

Зрители отреагировали с негодованием. Сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Они закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров счел это гадостью. В Кремле осудили оскорбления. В МИД России назвали случившееся "бедой Грузии".