В ГД предложили уничтожать нелегальный спирт

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нелегальный спирт нужно уничтожать. Об этом пишет РИА Новости.

"Нелегальный спирт должен уничтожаться, а не храниться!" – отметил парламентарий.

С подобным предложением парламентарий обратился к Михаилу Мишустину.

Ранее в МВД сообщили, что алкогольный напиток "Мистер Сидр" мог быть произведен с добавлением спиртосодержащей жидкости, которая хранилась на складе МВД в Самаре с 2012 года. В связи с этим был уволен замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрий Сафронов и начальник ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александр Ремнев.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Десять тысяч литров нелегального "Мистера Сидра" нашли на складах в Астраханской области