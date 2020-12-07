В Минздраве не предлагали ограничить передвижение между регионами

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Минздрав не предлагал вводить какие-либо допограничения на передвижение граждан между регионами, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конференции, заявил, что возникающие очаги COVID-19 в стране могут требовать рассмотрения допограничений на передвижения граждан между регионами.

"Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", – отметил Кузнецов.

Также Михаил Мурашко сообщал, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

Кроме того, он назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране стабильной. По его словам, значимый прирост заболевших не наблюдается.

По мнению ученых из СПбГУ, пик активных случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге наступит в середине декабря.

При этом главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.

