В Минздраве не предлагали ограничить передвижение между регионами

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Минздрав не предлагал вводить какие-либо допограничения на передвижение граждан между регионами, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на конференции, заявил, что возникающие очаги COVID-19 в стране могут требовать рассмотрения допограничений на передвижения граждан между регионами.
"Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста", – отметил Кузнецов.
Также Михаил Мурашко сообщал, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.
Кроме того, он назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране стабильной. По его словам, значимый прирост заболевших не наблюдается.
По мнению ученых из СПбГУ, пик активных случаев коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге наступит в середине декабря.
При этом главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко рассказал, что в России отступление пандемии коронавируса может произойти в конце следующего года.
В мире усиливают коронавирусные ограничения
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