В Минздраве ожидают пика коронавируса в ближайшие одну-две недели

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что ожидать пика по заболеваемости коронавирусом можно в ближайшую неделю-две.

"Вероятнее всего, если мы обратимся к тем моделям развития эпидемии, которые были сделаны ранее, то нам следует ожидать пика где-то в ближайшую неделю-две, после этого, скорее всего, наступит плато, стабилизация заболеваемости, после чего будет постепенное снижение", – сказал Чуланов в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что динамика развития эпидемии в Москве и регионах разная, поэтому пик наступит сначала в столице, а позже в других субъектах Федерации.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро.

Также Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.

Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.

По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России выявили 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.