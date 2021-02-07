В Венгрии одобрили применение "Спутника V"

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Национальный центр общественного здравоохранения разрешил применение в Венгрии российского препарата от коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС.

Центр завершил официальные исследования вакцины, в результате которых был сделан вывод о том, что она соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может использоваться на людях.

Таким образом, в Венгрии теперь есть четыре вакцины для борьбы с COVID-19. Помимо российской, в стране разрешено использование вакцин компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" еще в нескольких иностранных государствах. По его словам, к концу следующей недели ожидается, что ее одобрят 25 стран.

Использовать вакцину "Спутник V" могут в Армении, Белоруссии, Аргентине, Боливии. Препарат также зарегистрирован в Парагвае, Венгрии, ОАЭ, Алжире, Венесуэле и некоторых других странах.

Агентство Bloomberg оценило "Спутник V" как крупнейший научный прорыв России с советских времен. Автор статьи подчеркнул, что отношение к вакцине меняется, и препарат становится все более востребованным на западе.

