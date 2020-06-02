Онищенко не ожидает изменчивости COVID-19 и нового эпидемического роста

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Говорить о будущих изменениях COVID-19, а также о следующем эпидемическом росте пока не приходится, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
По его словам, на сегодняшний день известно о 149 мутациях коронавируса, которые описали китайские специалисты в январе – феврале.
"Но сказать, что это такой вирус, как грипп, который, сталкиваясь с популяционным, индивидуальным иммунитетом, начинает быстро менять свою генетическую структуру, чтобы пробить иммунный барьер, – здесь этого не скажешь. Поэтому сегодня говорить о том, что этот вирус изменится и даст следующий эпидемический рост, пока не приходится", – приводит слова Онищенко Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что сейчас нужно обратить внимание на разработку вакцины от COVID-19.
"Но и я вам уже говорил, что мы каждый год нарабатываем новую гриппозную вакцину и не считаем, что это наука. Пока что кому, в каких условиях и для чего применять эту вакцину по коронавирусу, говорить не приходится. Окончательного решения нет. Однако то, что сегодня это разрабатывается, – безусловно, правильно", – добавил Онищенко.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России в ближайшие две недели. Он отметил, что приоритетным критерием является безопасность препарата для населения.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отмечала, что в ведомстве рассчитывают получить вакцину до возникновения второй волны коронавируса. Гендиректор центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов рассказал, что клинические испытания препарата планируют начать в конце июня.
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что Россия предложила восемь вакцин-кандидатов от коронавирусной инфекции. Всего же, по ее словам, в настоящий момент зарегистрировано более 120 потенциальных препаратов, защищающих от COVID-19. Кроме того, в России появился вариант вакцины, которую можно будет закапать в нос.
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