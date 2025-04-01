Мизулина заявила, что не предъявляла новые претензии к Лебедеву

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что не предъявляла новые претензии к дизайнеру Артемию Лебедеву по гражданскому иску о защите чести и достоинства.

"Мы не заявляли никакие "дополнительные претензии" в уточненном иске", – отметила она в телеграм-канале.

Кроме того, подчеркнула Мизулина, что адвокат, который говорил об уточнении претензий, не присутствовал на судебном заседании.

Ранее адвокат Лебедева Калой Ахильгов рассказал, что глава Лиги безопасного интернета добавила еще четыре видеозаписи по иску. По его словам, Мизулина попросила признать недостоверными видеоролики от 13 сентября 2023 года, 9 и 13 февраля, а также 1 августа 2024-го.

Осенью прошлого года Мизулина обратилась в суд, так как в интервью Лебедева блогеру Юрию Дудю (признан в России иноагентом) были сведения, которые, по ее мнению, порочили честь, достоинство и деловую репутацию как организации, так и ее самой.

Позже дизайнер извинился, однако глава Лиги безопасного интернета не приняла извинения и пообещала приобщить к делу.

Суд также принял во внимание результаты экспертизы, согласно которым высказывания Лебедева были признаны выражением его личной точки зрения. Вместе с тем столичный суд приостановил производство по иску Мизулиной. Причина – назначение судом собственной экспертизы.