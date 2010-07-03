Свет в российском сегменте МКС отключат в "Час Земли"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко 30 марта выключат свет в модулях российского сегмента МКС. Об их участии в международной акции "Час Земли" рассказали в "Роскосмосе", передает РИА Новости.

В 2019 году акция Всемирного фонда дикой природы пройдет в 13-й раз. В 2018 году ее поддержали более двух миллиардов человек из 188 государств. Она направлена на формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Участники акции по всему миру одновременно выключат свет и бытовые электроприборы на один час. Погаснет и архитектурная подсветка на архитектурных сооружениях в разных странах.

В Москве акцию "Час Земли" поддержат Кремль, Госдума и Мосгордума, а также вокзалы и центры госуслуг.

