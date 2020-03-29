Москва включит все ресурсы для наблюдения за больными с COVID-19 на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Власти Москвы включат все средства в целях наблюдения за соблюдением режима самоизоляции граждан с легкой формой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Наблюдение за этими гражданами будет чрезвычайно жесткое. Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные", – сказал Собянин.

Мэр рассказал о недавно произошедшем случае, когда гражданин с легкой формой коронавируса решил выйти на улицу и оказался в инфекционной больнице через два часа после выхода.

"Ровно через два часа он оказался в инфекционной больнице № 2 – не самая лучшая больница в городе, но никто и не планировал его туда поселять: он же сидел дома в хороших условиях – так надо было и сидеть дома. Если ему не дорого собственное здоровье, он должен подумать о здоровье горожан", – сказал мэр города.

Ранее сообщалось, что в Москве временно стало возможным проходить лечение от коронавирусной инфекции в домашнем режиме для тех пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме.



Почему москвичи не соблюдают режим самоизоляции

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отмечала 26 марта, что на дому проходят лечение около 100 пациентов с коронавирусом.

Она добавила, что наблюдение за пациентами, которые проходят лечение на дому, производится с помощью центра телемедицинских технологий. Круглосуточно, используя аудио- и видеосвязь, квалифицированные медики проводят дистанционные консультации, оценивают состояние здоровья и дают рекомендации.

Если пациент остается на дому, то он подписывает информированное согласие, обязуясь не нарушать режим самоизоляции, не покидать дом и соблюдать предписания врачей, отметила Ракова.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

