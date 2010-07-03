МЭШ позволит загружать материалы желающим со всего мира – Собянин

В библиотеке "Московской электронной школы" (МЭШ) с 27 мая появилась возможность регистрации всех желающих пользователей, заявил Сергей Собянин, выступая перед победителями Всероссийской олимпиады.
По словам мэра, это позволит им получить доступ ко всем ресурсам МЭШ, в том числе к конструктору сценариев уроков. Также в электронную библиотеку можно загружать собственные образовательные материалы.
Открывая МЭШ, столичное правительство стремится привлечь к наполнению библиотеки лучших педагогов России и мира, а также профессоров и преподавателей вузов, авторов книг и статей, профессионалов разных отраслей, которые готовы поделиться опытом.
С момента запуска проекта за вклад в его развитие наградили 722 преподавателей, которые работают в 314 школах столицы. Некоторые учителя уже успели получить по несколько грантов. При этом по количеству награжденных педагогов (31 человек) лидирует школа № 1571, на втором месте расположилась школа № 2036. В топ-5 также попали школа № 627, Московская международная школа и школа № 1560.
"Московская электронная школа" – городской медийный образовательный проект. Он стартовал в сентябре 2016 года. Тогда в шести школах учебники заменили планшетами, а традиционные дневники – электронными. "МЭШ" также включает сценарии уроков, электронные дневники и журнал оценок. Сейчас в общем доступе представлено более 30 тысяч электронных сценариев уроков.
В середине февраля проекты "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа" одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ. С этим достижением их поздравил Сергей Собянин.
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