Собянин предложил увеличить минимальный коечный фонд в регионах из-за COVID-19

18:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин предложил увеличить минимальный коечный фонд из-за ситуации с коронавирусом в регионах, наиболее подверженных риску распространения коронавируса.
"Нужно по ряду регионов, которые подвержены риску, или где мы видим уже, что там развитие заболеваемости, там, где есть города-миллионники, большие агломерации, все-таки еще раз посмотреть на норматив развертывания коечного фонда, увеличить его хотя бы до двух раз: с тысячи до двух тысяч", – заявил мэр столицы на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России с участием глав субъектов федерации.
Если речь идет о регионах с большой сельской местностью, то увеличение должно быть с 500 до 1 тысячи коек, добавил он. Собянин порекомендовал премьер-министру Михаилу Мишустину дать поручение проанализировать ситуацию, чтобы спрогнозировать ее на 2–3 недели вперед.
Мэр также предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, считает он.
20 апреля Владимир Путин сказал, что к началу следующей недели во всех субъектах РФ развернут дополнительный коечный фонд. Он подчеркнул, что в настоящий момент работа над противодействием коронавирусу идет по всем направлениям. Президент отметил, что при подготовке рассматривают различные варианты развития событий. Он объяснил, что пик заболеваний COVID-19 еще впереди.
Собянин рассказал главе государства об окончании строительства инфекционной больницы в поселении Вороновском в ТиНАО. Он указал, что это одна из крупнейших в стране инфекционных клиник. В больнице готовы 800 коек, возможно расширение до 900.
За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 заболевших не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса. Это на 9,9% больше, чем днем ранее.
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