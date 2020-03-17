Данные о прибывших из зараженных стран будут передаваться через МВД в регионы

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Информация о прибытии граждан в РФ из другой страны будет передаваться через МВД в регионы в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства РФ.

"Мы вчера вместе с Михаилом Мишустиным приняли решение, попросили службы МВД, чтобы они такую информацию поставляли в регионы: куда и из какой страны прибывает гражданин", – цитирует Агентство "Москва" слова Собянина.

Мэр уточнил, что рабочая группа будет в постоянном режиме проводить мониторинг ситуации, принимать от регионов вопросы по существующим проблемам и выносить на правительственную комиссию решения для регулирования тех или иных вопросов.

По последним данным на 17 марта, в России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Москвовское долголетие".

С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.

В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее Сергей Собянин.

