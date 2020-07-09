Загруженность коронавирусных стационаров в Москве снизилась в 3,9 раза в сравнении с пиком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Загруженность стационаров, работающих с коронавирусной инфекцией, снизилась в 3,9 раза по сравнению с показателями пика пандемии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он отметил, что количество зарегистрированных новых случаев COVID-19 в столице уменьшилось примерно в 10,7 раза. Собянин заявил, что пандемия коронавируса продолжает отступать.

"Только за прошедшую неделю (29 июня – 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня)", – отметил Собянин.

Глава города заявил, что также снизилось количество выявляемых случаев коронавируса, имеющих клинические проявления в виде пневмонии. Он отметил, что сейчас в среднем в день выявляется 276 человек с явными симптомами, хотя ранее регистрировалось 334 эпизода.

Собянин отметил, что 5 июля было и вовсе зафиксировано менее 100 случаев пневмонии, вызванной коронавирусом. В то же время, по словам главы города, доля госпитализаций с легкой формой заражения была увеличена в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ.

"И тем не менее количество новых госпитализаций продолжает снижаться – на 4% по сравнению с неделей 22-28 июня", – заявил Собянин.

9 июля мэр Москвы объявил о новом этапе снятия ограничений в столице. В частности, с 13 июля к нормальному режиму работы вернутся образовательные учреждения. Кроме того, вновь заработают парки культуры и отдыха, культурные центры, аттракционы и организации досугового типа.

С 1 августа к работе вернутся столичные театры, кинотеатры и концертные залы. Они смогут заполняться не более чем на 50% от общей вместимости. Помимо этого, возобновятся занятия в рамках проекта "Московского долголетия" при условии, что они будут проводиться исключительно на открытом воздухе.

За последние сутки в столице зафиксировали 568 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордно низкое число с начала апреля. Специалисты подчеркнули, что количество новых выявленных случаев COVID-19 на 64% меньше, чем месяц назад, и на 90% меньше, чем два месяца назад.