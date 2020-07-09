Еще 1 173 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Еще 1 173 пациента вылечились от коронавирусной инфекции в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 173 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 162 086", – сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке пациент получает соответствующие рекомендации от врачей. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России выявили 6 562 новых случая коронавируса. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 700 792 случаев COVID-19.

Ранее Ракова рассказывала, что более пяти тысяч столичных организаций планирует принять участие в проекте по тестированию сотрудников на антитела к COVID-19. Она уточнила, что работодатель берет на себя расходы по организации забора крови, а само исследование проводится за счет бюджета города.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что почти во всех регионах РФ прослеживается устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом. По его словам, медицинские учреждения начали возвращаться к нормальному режиму работы.

