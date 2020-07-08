Почти во всех регионах РФ фиксируют устойчивое снижение заболеваемости COVID-19 – Минздрав

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Устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом и стабилизация ситуации прослеживается почти во всех регионах РФ. При этом есть разные стадии развития инфекционного процесса, приводит ТАСС заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

"Территория Российской Федерации велика, мы видим, что регионы находятся в разных стадиях инфекционного процесса", – поделился Мурашко.

По его словам, медицинские учреждения начали возвращаться к нормальному режиму работы.

"Мы научились работать с проблемами, и наши технологии показывают, что они эффективны", – обратил внимание министр здравоохранения РФ.

Мурашко подчеркнул, что российская система здравоохранения не столкнулась с дефицитом медпомощи.

В России выявлено 700 792 случая COVID-19, вылечились 472 511 человек, скончались 10 667.

Ранее сообщалось, что испытания вакцины от COVID-19 начались в России. Добровольцев окончательно отобрали по результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции людей.

Кроме того, в конце мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Он оказался первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир.