В Москве среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 730 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Этот показатель меньше единицы, что соответствует критериям Роспотребнадзора о стабильной эпидемиологической ситуации.

Среди новых заболевших 34,4% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 28,2% – это группа людей от 46 до 65 лет.

Инфекция также выявлена в возрастных группах от 66 до 79 лет и старше 80 лет – 17,2 и 7,6% соответственно. Также 12,7% составляют дети.

За последние сутки в Москве врачи вылечили 1 086 пациентов с COVID-19, 13 человек скончались.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что Российская Федерация занимает 106-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции в пересчете на 100 тысяч населения. Что касается заболеваемости, то по этому показателю РФ занимает 40-ю позицию рейтинга.

За последние сутки в России подтвердили 5 529 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 245 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 1 073 849 случаев коронавирусной инфекции.