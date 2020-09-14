Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом. Соответствующие данные предоставил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Известно, что у всех скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония". По данным Оперштаба, все пациенты имели положительный результат теста на COVID-19.

Уточняется, что общее число умерших от коронавируса в столице составило 5 006 человек.

За последние сутки в РФ подтвердили 5 509 новых случаев COVID-19. Из них 1 388 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России выявлено 1 068 320 случаев COVID-19. От инфекции смогли вылечиться 878 700 человек. При этом 18 635 пациентов скончались.

Ранее всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный показатель новых случаев коронавируса за сутки с начала пандемии. Так, инфекция была обнаружена у почти 308 тысяч пациентов.