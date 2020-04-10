ВОЗ призвала страны обозначить сроки для чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом

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Правительства стран мира должны обозначать сроки чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

Гендиректор ВОЗ призвал властей стран к честности и открытости перед гражданами. Он заявил, что сейчас крайне важно регулярно информировать население о предпринятых и предполагаемых мерах. По его словам, также правительства должны заверить население в их прекращении после эпидемии коронавируса.

18 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гебрейесус считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.

Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.

