Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российскую вакцину от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на российскую вакцину от коронавируса может быть взрывной спрос за рубежом. Заявление он сделал в ходе выступления на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России".

Председатель кабмина подчеркнул, что вакцина в настоящее время является востребованным продуктом. При этом, по его словам, в первую очередь препаратом от COVID-19 планируется обеспечить граждан России.

Ранее, в сентябре этого года, Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи, предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам ООН. Позднее стало известно, что министр здравоохранения Михаил Мурашко проведет презентацию препарата в организации.

Также сообщалось, что Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19. Крупномасштабные поставки могут начаться со второй или третьей недели января 2021 года. Российским препаратом от коронавируса также заинтересованы в Турции и Сербии.

Минздрав выпустил "Спутник V" в гражданский оборот 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

