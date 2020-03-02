Прилетающих из Италии в Шереметьево встречают медики

Фото: Instagram.com/dr.dzharylkapov

С 1 марта рейсы из Италии обслуживаются в терминале F аэропорта Шереметьево. Прилетающих встречают медики. Фотографии и видео с терминала появляются в соцсетях.

Судя по постам пользователей Instagram, врачи проверяют путешественников прямо в самолете. Еще одна проверка ожидает их уже в зоне прилета.

Пассажирам измеряют температуру, просят заполнить анкету и, вручив памятку о профилактике коронавируса, отпускают.

"Вот такая встреча в Шереметьево. Граница на замке, вирус не пройдет! В Италии просто градусником в лоб и иди дальше. На вопрос, куда пойдет собранная информация, сотрудница просто пожала плечами", – поделился пользователь соцсети Дмитрий Джарылкапов, подтвердив свои слова фотографией.

Напомним, для вылетов в Италию используются те же терминалы, что первоначально значились в расписании.

Италия на данный момент стала четвертым по количеству случаев регионом распространения нового коронавируса COVID-19. В частности, число зараженных уже превысило 1690 человек. Лечение проходят 1577 человек. Кроме того, 83 пациента уже выздоровели, а 34 – скончались.

Из-за вспышки заболевания на Аппенинском полуострове Россия временно ограничила железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Несмотря на то что конечная остановка маршрута находится в Монако, поезд следует также по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Италии.

На данный момент в Италии находится около 20 тысяч российских туристов. В их число входят как самостоятельные путешественники, так и те, кто приехал в страну по туристическим путевкам. Как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, в РФ они вернутся в плановом порядке. Ожидается, что организованные туристы покинут Италию до середины марта.

С 1 марта между Россией и Южной Кореей закрыли авиасообщение. При этом сохранились рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Аврора". В первом случае доступны регулярные рейсы до Москвы с приземлением в терминале F, а во втором речь идет о чартерных рейсах, причем только до момента вывоза всех граждан РФ из страны.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку.

Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах. Количество пациентов – более 6 тысяч, скончались 86 человек.