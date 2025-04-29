Василий Церетели назначен и. о. президента Российской академии художеств

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Президиум Российской академии художеств (РАХ) 29 апреля назначил вице-президента Василия Церетели временным руководителем до выборов нового президента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу академии.

Нового президента выберут на внеочередном общем собрании члены академии. Оно пройдет 19 мая 2025 года, указано в сообщении.

Ранее РАХ возглавлял скульптор и художник Зураб Церетели. О его смерти стало известно 22 апреля. Он ушел из жизни в возрасте 91 года.

Как уточнил его помощник Сергей Шагулашвили, причиной смерти стала остановка сердца. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. Она подчеркнула, что он навсегда останется в сердцах людей.

Церемония прощания с Церетели прошла в Москве 23 апреля в храме Христа Спасителя. Ее посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора, в том числе галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин.

Затем 24 и 25 апреля прощание с ним провели в Тбилиси. 26 апреля Церетели похоронили в Дидубийском пантеоне рядом с супругой Инессой Андроникашвили.