Гроб с телом скульптора Зураба Церетели доставлен в Тбилиси

Фото: ТАСС/Наталья Шатохина

Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели перевезли из Москвы в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Музей современного искусства имени Зураба Церетели, где пройдет гражданская панихида.

"Тело Зураба Церетели уже доставили в Тбилиси, но в музей пока нет", – сказал представитель учреждения.

Отмечается, что панихида начнется в 13:00 по московскому времени.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Он скончался в возрасте 91 года. По словам помощника Церетели Сергея Шагулашвили, причиной ухода из жизни стала остановка сердца. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церетели похоронят рядом с его женой Инессой Андроникашвили в Тбилиси 26 апреля.