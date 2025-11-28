Народного артиста Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Андрей Епихин

Народного артиста РСФСР, актера и режиссера театра и кино Всеволода Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом ТАСС рассказали в театре-студии, носящем его имя.

Актриса Виктория Пархоменко, в свою очередь, ранее уточняла, что прощание и похороны состоятся в воскресенье, 30 ноября.

Шиловский умер в 87 лет 26 ноября. Причиной стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с апреля этого года. По словам писателя Юрия Полякова, Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но продолжал работать в Московском театре-студии.

Известно, что он окончил Школу-студию МХАТ, работал актером и режиссером. Позднее сосредоточился на кинематографе. Шиловский известен благодаря ролям в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".

