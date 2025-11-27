Прощание с народным артистом Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прощание с народным артистом РСФСР, актером и режиссером театра и кино Всеволодом Шиловским пройдет 30 ноября в его театре-студии, сообщила актриса Виктория Пархоменко РИА Новости.

Похороны состоятся в тот же день. Информация о месте захоронения пока не уточнена.

Шиловский умер в возрасте 87 лет 26 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым он боролся с апреля этого года. По словам писателя Юрия Полякова, Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но продолжал работать в Московском театре-студии, где исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца".

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году, а в 1961–1990 годах работал там актером и режиссером. С 1987 года сосредоточился на кинематографе. Через 13 лет он преподавал актерское мастерство во ВГИКе и руководил собственной мастерской.

Шиловский прославился благодаря ролям в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".

Актер Всеволод Шиловский скончался на 88-м году жизни



