Variety: мультсериал о футболисте Диего Марадоне снимут в Индии

Фото: ТАСС/SVEN SIMON/FrankHoermann

Индийская киностудия Reliance Animation, входящая в состав Reliance Entertainment, получила права на съемку мультсериала про аргентинского футболиста Диего Марадону. Об этом сообщает Variety.

Благодаря киноленте зрители смогут узнать о пути спортсмена с самых ранних лет до момента, когда он получил международное признание. В сюжет войдут основные моменты из карьеры Марадоны, а также его жизнь за пределами поля. Сейчас проект находится на стадии разработки.

"Мы очень рады донести необычную историю Диего Марадоны до нового поколения с помощью анимации. Его жизнестойкость, страсть и достижения выходят за рамки спорта, и мы верим, что это вдохновит зрителей по всему миру", – рассказал гендиректор Reliance Entertainment Шибасиш Саркар.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. По предварительным данным, в начале месяца у футболиста была выявлена субдуральная гематома. После этого ему сделали операцию на головном мозге. Однако во время восстановления дома у спортсмена случился сердечный приступ.

На следующий день в Буэнос-Айресе прошло прощание с экс-футболистом. Церемонию посетители тысячи человек. После тело спортсмена было доставлено на кладбище Белла-Виста. Сам Марадона хотел, чтобы после смерти его тело забальзамировали.

Спустя время прокуратура Аргентины выдвинула обвинения в отношении Агустины Косачов – психиатра экс-футболиста. Специалист посещала спортсмена после выписки из больницы.

Позже судмедэксперты заявили, что спортсмену требовалась госпитализация. Именно поэтому 8 медработникам, которые занимались его лечением после выписки из больницы, были предъявлены обвинения в убийстве по неосторожности с отягчающими обстоятельствами.

Как рассказал судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли, состояние футболиста было достаточно предсказуемым, так как в течение нескольких дней в его внутренних органах накапливалась жидкость. Он отметил, что такой случай нельзя назвать внезапной смертью.

По заключению патологоанатомов у Марадоны также были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз. Сердце спортсмена весило 503 грамма, что превышает норму в два раза.

Причиной такого отклонения от нормы могла стать сердечная недостаточность, предположил врач Нельсон Кастро. При этом патологоанатомам также не удалось обнаружить следов лекарств для поддержания нормальной работы сердца.

Марадона за свою карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.