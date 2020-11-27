СМИ узнали о желании Марадоны забальзамировать свое тело

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS/Luigi Bennett
Диего Марадона хотел, чтобы после смерти его тело забальзамировали. Об этом сообщил интернет-портал Infobae.
СМИ пишет, что у журналистов оказался документ, в котором излагается воля Марадоны. Утверждается, что полтора месяца назад экс-футболист посетил нотариуса, чтобы официально оформить свое желание.
"Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, хочу выразить свою волю, которая заключается в том, чтобы в день моей смерти меня забальзамировали", – заявляется в документе.
Отмечается, что Марадона планировал, чтобы после смерти его тело выставили напоказ. Документ датируется 13 октября.
Идея о бальзамировании возникла у Марадоны во время дружеской беседы с его адвокатом Матиасом Морлой и еще несколькими приятелями, пишет Infobae.
"Я не хочу статую, они мне не нравятся, иногда они совершенно не похожи на человека. Когда я умру, я хочу, чтобы это был я, чтобы люди приветствовали меня", – передает СМИ слова Марадоны.
Добавляется, что окончательное решение по поводу захоронения остается за родственниками футболиста.
Ранее в Буэнос-Айресе завершилась церемония прощания с Марадоной. Сообщалось, что тело экс-футболиста будет доставлено на кладбище Белла-Виста.
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака. За несколько мгновений до кончины Марадона произнес: "Мне нехорошо".
За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.
С 2008 по 2010 год Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
В Аргентине очередь к телу Диего Марадоны растянулась более чем на 2 километра
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