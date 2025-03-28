La Nacion: Марадоне требовалась госпитализация

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Судмедэксперты на судебном заседании по делу о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны заявили, что спортсмену требовалась госпитализация. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на газету La Nacion.

Как рассказал судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли, состояние футболиста было достаточно предсказуемым, так как в течение нескольких дней в его внутренних органах накапливалась жидкость. Он отметил, что такой случай нельзя назвать внезапной смертью.

Кроме того, на вскрытии стало известно, что вес сердца Марадоны в два раза превышал норму. Медики, которые присматривали за футболистом, должны были заметить ухудшение его состояния, подчеркнул Кассинелли и добавил, что за спортсменом нужен был более тщательный уход.

В свою очередь, судмедэксперт Федерико Корасанити сообщил, что перед смертью Марадона испытывал продолжительные мучения, что показали следы крови в его сердце. По его мнению, агония могла продолжаться до 12 часов.

"Краткие агонии не позволяют формироваться сгусткам крови внутри сердечных камер, для этого требуется время. Исходя из состояния тела Марадоны, можно говорить о нескольких часах", – обратил внимание специалист.

Судебные заседания по делу о смерти футболиста начались 11 марта. Восемь медицинских работников, которые занимались его лечением после выписки из больницы, где ему была проведена операция на мозге из-за гематомы, обвиняются в убийстве по неосторожности с отягчающими обстоятельствами.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Тогда СМИ сообщали, что в начале ноября во время медобследования у него выявили субдуральную гематому. После этого ему была проведена операция на головном мозге, однако во время восстановления дома спортсмену стало плохо. По заключению патологоанатомов у футболиста были выявлены цирроз печени, хроническое заболевание почек и миокардиофиброз.