Прокурор попросил суд приговорить Беркович и Петрийчук к 6 годам

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Беркович и Петрийчук внесены в РФ в реестр экстремистов и террористов)

Прокурор в прениях сторон попросил суд приговорить режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (внесены в РФ в реестр террористов и экстремистов) к 6 годам по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

По просьбе гособвинителя отбывать наказание они должны в исправительной колонии общего режима с лишением права на 4 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

В суде выступил секретный свидетель под псевдонимом Никита, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности. Показания свидетель давал дистанционно с технологией изменения голоса. Дело в том, что он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.

По ходатайству прокурора слушание проходит во 2-м Западном окружном военном суде в закрытом режиме. Соответствующее ходатайство представил государственный обвинитель из-за поступающих в адрес участников процесса угроз.

Уголовное дело в отношении Беркович и Петрийчук по статье об оправдании терроризма возбудили в мае прошлого года. Поводом для этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист – Ясный сокол", который повествует о женщинах, завербованных радикальными исламистами.

Позже суд арестовал Беркович и Петрийчук до 4 мая 2023 года. После этого их заключение под стражей многократно продлевалось. В начале мая 2024 года 2-й Западный окружной военный суд продлил арест режиссера и драматурга до 22 октября.

Прошлое судебное заседание по делу Беркович и Петрийчук прошло 10 июня. В ходе слушания режиссер почувствовала себя плохо, в связи с чем ей вызвали бригаду скорой помощи. После оказания помощи заседание продолжилось.

