Организаторы "Евровидения" отказались от идеи провести полноценный конкурс

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Организаторы "Евровидения-2021" отказались от идеи проведения конкурса в обычном офлайн-формате, в настоящее время они рассматривают три возможных варианта, окончательное решение будет принято в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу конкурса.

"Конкурс песни "Евровидение" однозначно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли", – заявил исполнительный супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

Однако организаторы подчеркнули, что "Евровидение" обязательно состоится в мае этого года. По их словам, главное внимание при выборе возможного варианта конкурса уделяется обеспечению социального дистанцирования.

Ранее организаторы "Евровидения" назвали правила проведения мероприятия в 2021 году. Одно из нововведений – артистам разрешат заранее записать свои живые выступления. Записи необходимо предоставить до начала конкурса. Важное условие заключается в том, что видео нельзя публиковать нигде до даты проведения конкурса.

В октябре прошлого года стало известно, что участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2021" подтвердила 41 страна.

В 2020 году Россию на "Евровидении" должна была представлять группа Little Big. Однако мероприятие отменили в связи с угрозой распространения коронавируса. Впоследствии его провели в онлайн-формате, при котором отсутствовала соревновательная составляющая.