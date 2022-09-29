Работа мобилизационного пункта на ВДНХ. Прямой эфир

Жители столицы приходят в новый мобилизационный пункт, который заработал в одном из павильонов на ВДНХ.

Сюда прибывают мобилизованные граждане, состоящие на учете в трех военных комиссариатов столицы – Бутырском, Останкинском и Бабушкинском. Здесь будущие солдаты проходят медкомиссию, прощаются с близкими и садятся в специальные автобусы.



Мобилизационный пункт на ВДНХ посетил народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он приехал поддержать жителей столицы. Как сказал Дмитрий Певцов, он сердцем и душой со всеми, кто участвует и будет участвовать в спецоперации. Ранее он также общался с солдатами в госпиталях и беженцами из ДНР и ЛНР.

В столице открылись и другие мобилизационные пункты, в том числе в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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