Дмитрий Певцов поддержал москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приехал поддержать жителей столицы в резервном пункте мобилизации на ВДНХ.

"Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает, и которым сейчас, кстати скажу, сейчас сложнее гораздо, – и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации. Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми", – рассказал артист.

По словам Певцова, он также общался с солдатами в госпиталях и беженцами из ДНР и ЛНР. Артист выразил благодарность всем защитникам, будущим солдатам, а также и их семьям.

Накануне один из павильонов ВДНХ стал пунктом мобилизации. Для удобства москвичей он объединил три военных комиссариата столицы – Бутырский, Останкинский и Бабушкинский.

До этого временные пункты мобилизации открылись в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ

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