Дмитрий Певцов поддержал москвичей в резервном пункте мобилизации на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Певец, депутат Госдумы Дмитрий Певцов приехал поддержать жителей столицы в резервном пункте мобилизации на ВДНХ.
"Приехал сюда поддержать и тех, кто провожает, и которым сейчас, кстати скажу, сейчас сложнее гораздо, – и тех, кто сейчас проходит процесс мобилизации. Словом, взглядом поддержать. Я приехал поддержать, поскольку сердцем и душой я с ними со всеми", – рассказал артист.
По словам Певцова, он также общался с солдатами в госпиталях и беженцами из ДНР и ЛНР. Артист выразил благодарность всем защитникам, будущим солдатам, а также и их семьям.
Накануне один из павильонов ВДНХ стал пунктом мобилизации. Для удобства москвичей он объединил три военных комиссариата столицы – Бутырский, Останкинский и Бабушкинский.
До этого временные пункты мобилизации открылись в Музее Москвы и Театре Романа Виктюка.
Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.
Резервный пункт мобилизации открылся на территории ВДНХ
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: