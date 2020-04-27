В Москве от коронавируса вылечились уже 3524 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за последние сутки от коронавируса в Москве излечились 349 человек.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524", – рассказала Ракова.
Москвичам также напомнили, что для подтверждения выздоровления специалисты проводят соответствующие исследования. Кроме того, в Москве созданы все условия для качественной диагностики коронавируса и зараженные находятся под наблюдением специалистов разных профилей.
Ранее стало известно, что городская клиническая больница имени Вересаева в Москве начала работать как многопрофильная клиника, которая оказывает помощь и пациентам без коронавируса. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что было принято решению по созданию быстровозводимых курсов на территории столичных больниц, в которых будут располагаться выздоравливающие от коронавируса пациенты.
Департамент здравоохранения Москвы оповестил, что столичные больницы не переполнены зараженными коронавирусом. В ведомстве подчеркнули, что в городе развернуто около 16 тысяч коек для больных COVID-19, а в скором времени их численность возрастет до 20 тысяч. Также Собянин отмечал, что объем загрузки коечного фонда для зараженных коронавирусом в России составляет около 40%.
В то же время вице-премьер РФ Татьяна Голикова указала на высокую степень напряжения, в которой работают столичная и подмосковная системы здравоохранения. Ракова же подчеркнула, что все московские врачи, которые работают с заболевшими COVID-19 получат городские и региональные надбавки к зарплате.
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