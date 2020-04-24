Больница Вересаева в Москве начала работать в усиленном режиме как многопрофильная клиника

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Городская клиническая больница имени Вересаева в Москве начала работать в усиленном режиме как многопрофильная клиника, оказывая экстренную помощь пациентам без коронавируса, сообщает столичный Оперштаб по коронавирусу.

"Наши коллеги из других клиник взяли на себя основную работу по борьбе с коронавирусом, а мы продолжаем оказывать всю экстренную помощь пациентам, у которых нет этой инфекции", – приводятся слова главврача медучреждения Игоря Парфенова.

Он пояснил, что таких больных меньше не стало, а из-за распределения потока произошел рост поступлений пациентов с острыми состояниями. В больнице продолжают выполнять операции и лечить пациентов. Всех новых пациентов проверяют на коронавирус.

Медперсонал работает в средствах индивидуальной защиты. Каждый день по скорой помощи в стационар привозят более 100 больных с различными неотложными заболеваниями.

Региональный сосудистый центр ежедневно принимает порядка 40 пациентов с подозрением на инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения, проводятся порядка 30 экстренных хирургических вмешательств.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что объем загрузки коечного фонда для больных коронавирусом по России составляет около 40% от установленного минимального плана. Он напомнил, что дополнительное развертывание коечного фонда в стране необходимо выполнить до понедельника.