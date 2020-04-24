Собянин рассказал о временных медкорпусах при ГКБ для больных COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по возведению временных корпусов для долечивания пациентов с коронавирусом на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке планируется завершить уже 7 мая. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра строительства на объекте.

"Вот на этих площадках будет развернуто 500 мест. Коммунарка сама по себе в плановой помощи тоже на 500 мест. По сути дела, это будет еще одна больница. Мы начали строительство 20-го числа. Она будет 7 мая уже отдана под пациентов. Это означает, что все будет смонтировано и запущено в строй за 17 дней", – сообщил мэр.

Он отметил, что столичные власти приняли решение поставить на территории больниц быстровозводимые корпуса для долечивания выздоравливающих от коронавируса пациентов.

"У нас количество коронавирусных пациентов становится с каждым днем больше, и это формирует потребность в расширении коечного фонда, но высокотехнологичные клиники перепрофилировать до бесконечности просто невозможно. Поэтому мы приняли решение развернуть около 2 тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций – специализированных медицинских конструкций, которые включают все необходимое для ведения пациентов, – и размещаем их рядом с высокотехнологичными клиниками для того, чтобы пациентов, которые находятся в удовлетворительном состоянии, можно было перевозить сюда, но при этом не оставлять без присмотра врачей и при первой необходимости снова направлять на высокотехнологичное лечение", – сообщил Собянин.

По его словам, строительство быстровозводимых корпусов рядом с клиниками позволяет увеличить объем медицинской помощи.

Временные корпуса при ГКБ № 40 начали строить 18 апреля. Будет возведено 7 отдельных конструкций общей площадью до 8,4 тысячи квадратных метров. В них разместят до 490 коек.

Пациенты будут наблюдаться в палатах с санузлом и душем, а также системой обеззараживания воздуха. Эпидемиологическую безопасность обеспечат устройство шлюзов и санпропускников, установка мебели и оборудования с обеззараживающим покрытием, а также регулярные дезинфекции.

По состоянию на 24 апреля собраны уже 3 корпуса, подготавливаются каркасы остальных. На работах задействованы 2,5 тысячи человек и 786 единиц техники. Завершить все конструкции планируется до 7 мая 2020 года.

На данный момент быстровозводимые корпуса в Москве строят на территории 13 городских стационаров. Суммарно они предоставят городу примерно 1,5 тысячи коек для долечивания пациентов.

ГКБ № 40 в Коммунарке – первый коронавирусный стационар в Москве. В корпусе развернуты 802 койки, из которых 400 имеют инфекционный профиль. В медучреждении существует разделение на "чистую" и "грязную" зоны, а также поддерживается высокий уровень эпидемиологической безопасности.

В стационаре работают 199 врачей и 355 сотрудников среднего медперсонала. К 23 апреля здесь проходят лечение 602 пациента, причем коронавирус диагностирован у 397 пациентов при 600 случаях пневмонии.

Ранее в ТиНАО, в поселении Вороновском, открыли новую инфекционную больницу. Мощность медучреждения позволяет принять до 800 пациентов. Накануне сообщалось, что лечение здесь проходят уже 45 больных.

