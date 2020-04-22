Около 16 тысяч коек для больных коронавирусом развернуто в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 16 тысяч коек для больных COVID-19 развернуто в столице по состоянию на 22 апреля. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.

До следующего понедельника будет развернуто еще 20 тысяч коек, добавил он.

"Мы могли уже на этой неделе развернуть, но с учетом динамики заболеваемости мы отложили до понедельника. Понедельник – вторник будет удвоение к той норме, которую мы для себя наметили, мы видим, что нам, скорее всего, с огромной вероятностью понадобятся все 30 тысяч", – заявил мэр.

Он уточнил, что за 22 апреля в городе заполнили 600 коек. "600 коек – это больница в Коммунарке, если образно говорить", – объяснил Собянин.

Ранее он предложил увеличить минимальный коечный фонд из-за ситуации с коронавирусом в регионах, наиболее подверженных риску распространения заболевания. Мэр порекомендовал премьер-министру Михаилу Мишустину дать поручение проанализировать ситуацию, чтобы спрогнозировать ее на 2–3 недели вперед.

Глава столицы также высказался за распространение системы цифровых пропусков на все регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, считает он.

20 апреля Владимир Путин сказал, что к началу следующей недели во всех субъектах РФ развернут дополнительный коечный фонд. Он подчеркнул, что в настоящий момент работа над противодействием коронавирусу идет по всем направлениям. Президент отметил, что при подготовке рассматривают различные варианты развития событий.