45 пациентов проходят лечение в инфекционном центре в Вороновском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московском клиническом центре инфекционных болезней в Вороновском проходят лечение 45 пациентов. Первых больных в учреждении, которое вошло в состав городской клинической больницы имени Демихова, приняли 20 апреля.

"На данный момент лечение в новом инфекционном центре проходят 45 пациентов. Центр рассчитан на 800 коек, 240 из которых реанимационные. При необходимости мощность может быть увеличена. В клиническом центре будут работать более 1000 сотрудников, включая врачей, средний и младший медицинский персонал", – заявил главврач московского клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов.

По словам специалиста, на данный момент в учреждении работают более 600 сотрудников, из них 193 врача, 256 представителей среднего медперсонала и 167 специалистов другого профиля.

Новый клинический центр был построен за месяц и несколько дней. Учреждение оборудовано современными медицинскими приборами (более 26 тысяч единиц, в том числе аппараты ИВЛ), а также средствами индивидуальной защиты для врачей.

"Все палаты оборудованы таким образом, что каждый пациент может получить медицинские газы, которые очень важны при лечении новой коронавирусной инфекции. Также в нашем распоряжении 250 современных аппаратов ИВЛ, что очень важно для помощи больным, у которых заболевание протекает в более тяжелой форме", – подчеркнул Переходов.

Поскольку медцентр оснащен собственной лабораторией, клинические исследования можно проводить непосредственно на месте. Мощность отделения позволяет делать более 10 тысяч тестов в сутки.

Кроме того, инфекционную больницу в поселении Вороновском в ТиНАО оснастили уникальной системой санитарного контроля. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, санпропускник для медперсонала позволяет проводить дезинфекцию порядка 1,4 тысячи медработников.

За последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. COVID-19 зафиксировали в 81 регионе, всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Большинство случаев за сутки зарегистрировали в Москве – 1 959.

