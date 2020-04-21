Инфекционный центр в Наро-Фоминске начал принимать пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Корпус больницы в подмосковном Наро-Фоминске принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общая площадь четырехэтажного здания составляет свыше 4 тысяч квадратных метров. Для размещения пациентов предусмотрены двухместные палаты.

Корпус сможет одновременно принимать более 100 пациентов. В министерстве отметили, что персонал полностью обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Ранее первых 20 пациентов приняла инфекционная больница в поселении Вороновском в ТиНАО. К работе уже приступили более 500 сотрудников, набор специалистов продолжается.

Всего в клинике будет трудиться свыше тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала.

Кроме того, был открыт коронавирусный стационар на базе клиники МГУ – Медицинского научно-образовательного центра. В клинике развернули 100 коронавирусных коек и 24 койки реанимации.