За сутки в медцентр в Коммунарке поступили 107 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в больничный комплекс в Коммунарке поступили 107 пациентов, сообщил главный врач медцентра Денис Проценко в своем Facebook. При этом 56 человек покинули больницу по выздоровлению.

Всего на лечении в Коммунарке находятся 604 человека. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 584 пациентам, коронавирус же подтвердился у 430 человек.

В отделении реанимации лежат 56 человек, причем 26 – на ИВЛ.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

Всего в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончалось.

